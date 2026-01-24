プロ野球・ヤクルトは24日、2026年春季キャンプの1軍、2軍メンバーを発表しました。ドラフト1位ルーキーの松下歩叶選手は、沖縄・浦添市で行われる1軍キャンプからスタート。同じく4位の増居翔太投手と、6位の石井巧選手も1軍に帯同することとなりました。その他、山田哲人選手や長岡秀樹選手らが名を連ね、昨季途中から加入した青柳晃洋投手も1軍スタートです。一方、24年ドラフト1位の中村優斗投手は2軍スタート。ベテランの石川