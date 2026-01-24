元放送作家の鈴木おさむ氏が２４日、カンテレ（関西テレビ）「ドっとコネクト」に出演し、ストーカー体験を告白。「ほんとに怖いです」と語った。番組では、水戸市のアパートで昨年１２月３１日、住人のネイリスト（３１）が殺害された事件について特集。殺人容疑で逮捕された元交際相手の男性がネイリストの居場所を突き止めるため、位置情報を送る発信器入りのぬいぐるみを男性がネイリストの実家に送っていた疑いがあること