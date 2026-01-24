奈良県斑鳩町は24日までに、2月8日に予定していた「第3回いかるがの里聖徳太子マラソン」が衆院選の投開票と重なったため、ハーフマラソンと10キロの「マラソンの部」を中止すると決めた。交通規制で投票に支障が出るほか、選挙事務で運営スタッフが不足するためだとしている。参加料は返金予定で、町はホームページで「ランナーや関係者におわび申し上げる」としている。マラソンの部は斑鳩町役場をスタートし、法隆寺や藤ノ