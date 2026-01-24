ドジャース・山本由伸投手（27）が24日、NIKE HARAJUKUでナイキジャパンが開催したトークショー「WINNER'S MIND」に出演。小学生の質問に答える形で、球速を挙げる方法について語った。質問に対し、山本は「めっちゃトレーニングするとかっていうより、特にご飯を食べるとか。そういうところがすごい大事だと思うし。睡眠時間とかもそうですけど。練習はどんどん高校生とか大人になって、レベルを上げていくと思うんですけど、