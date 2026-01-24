「卓球・全日本選手権」（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、４連覇を目指す早田ひな（日本生命）は４−０で佐藤瞳（日本ペイントグループ）にストレート勝ちし、２５日の準決勝に進んだ。３−０で迎えた第４ゲームは９−７から９−８と１点差に迫られた早田。そこから２ポイントを連取して、最後は両手を突き上げて勝利の雄たけびをあげた。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）が大藤沙月（ミキ