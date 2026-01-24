東京・港区のJR高輪ゲートウェイ駅近くで24日朝、トラックなど3台が絡む事故があり、3人がけがをしました。映像では、トラックと乗用車2台が中央分離帯に突っ込み、ガードレールをなぎ倒して停車している様子が確認できます。午前8時ごろ、港区のJR高輪ゲートウェイ駅近くの第一京浜で「人身事故があった」と110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックと反対車線を走っていた乗用車2台が衝突したということです。事故の