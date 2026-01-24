「立てる」推奨の理由は？ でも大雪時は「破損」リスクも本格的な冬の到来とともに、積雪や厳しい冷え込みが予想される地域が増えています。今季最強の寒波も警戒される中、雪の日に駐車する際、多くのドライバーが悩むのが「ワイパーを立てるべきか否か」という問題ではないでしょうか。【画像】超すげぇ！ これが「雪道最強ハイエース」 最強車を画像で見る！（11枚）一般的には「立てておく」ことが定石とされていますが