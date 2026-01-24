瀬戸内地方はきょう（24日）も強い寒気が流れ込み、中国山地沿いでは断続的に雪が降っています。 【写真を見る】強い寒気の流れ込み続く岡山県北では断続的に降雪上長田で61cm最低気温は奈義で－6.3℃など【岡山】 午前8時ごろの真庭市蒜山です。 雪が舞い、観光施設などでは除雪の作業に追われていました。 午前10時現在の積雪は真庭市の上長田で61センチなどとなっています。 また厳しい冷え込みも続いていて午