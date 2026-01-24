◆卓球全日本選手権（24日、東京体育館）女子シングルスの準々決勝が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が国内屈指のカットマン佐藤瞳（日本ペイントグループ）を4―0（11―7、11―5、11―5、11―8）を今大会自身初のストレートで破り準決勝に進出。早田の全日本選手権女子シングルスでの4強入りは、初進出した2019年大会から8大会連続8度目となる。第1ゲーム（G）は4―4からの4連続得