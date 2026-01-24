ネットやＳＮＳを通じたペット譲渡が珍しくなくなった昨今。地域の情報サイト「ジモティー」では、年間１万件以上も「ペットの無償譲渡」が掲載されています。そうした中、引き取った犬をめぐりトラブルも。ある夫婦は、譲渡を受けた子犬が翌日に死んでしまったといい、怒りの声を上げています。一体何があったのか？取材班は犬を譲渡した人物を直撃しました。「引き取った次の日に死んでしまった」「２０時間足らずでしたが