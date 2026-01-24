１月２７日公示の衆議院議員選挙に向け、大阪では立候補者の選挙ポスター掲示板の設置が行われています。解散からたった１６日で投票となる衆院選に向けて、大阪市内では立候補者の選挙ポスター掲示板の設置が急ピッチで進められています。今回は大阪府知事選と大阪市長選も同時に行われるため、１か所に３種類の掲示板が設置されます。市によりますと、今回の衆院選が異例の短期決戦であることから、掲示板は想定していた