昨年ルーキーとしてシーズンフル参戦した吉田鈴。初優勝の期待がかかる彼女のアイアンスイングを、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】グリップを遠ざけて切り返し大きなアークを作る吉田のアイアンショット◇◇◇クラブをかなり短く握っているのが、目に付く彼女のスイングの特徴でしょう。トップを小さく収めることで、手元が体の正面から外れないメリットがあります。結果として、両腕の三角形をキープ