今季最も長い寒波の影響で、東海地方は25日昼前にかけて、警報級の大雪になるおそれがあり、気象台が警戒を呼びかけています。 【写真を見る】岐阜・白川村で積雪92センチ“最長寒波”の影響で東海地方は25日昼まで大雪のおそれ 岐阜県高山市では中橋の手すりにも雪が積もり、観光客が雪景色を写真に収めました。午前11時の積雪は高山市で3センチ、白川村で92センチ、郡上市長滝では84センチと、前日23日の同じ時間に比べ、60