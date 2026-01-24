兵庫県姫路市のマンションで男性が刺殺された事件で、逮捕された男に似た人物が犯行前に現場付近をうろつく様子が防犯カメラに映っていたことがわかりました。殺人の疑いで逮捕された小出慶二容疑者（４９）は今月２０日、姫路市のマンションの地下駐車場で住人の木田大助さん（３３）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いがもたれています。小出容疑者は警察の調べに「いまは喋るつもりはありません」と認否を留保していると