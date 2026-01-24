女優の山本ひかる（34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日の人気ドラマ「科捜研の女」への感謝の言葉を並べた。23日にスペシャルドラマ「科捜研の女FINAL」（後8・00）が放送されついに完結。シリーズ26年の歴史に幕を下ろした。これが放送回数計300回の節目だった。自身のインスタグラムで「科捜研の女FINALありがとうございました」とつづり始めた。「科捜研の女のおかげで今の私があります」と感謝