俳優・内藤剛志が、あす25日に放送されるテレビ大阪制作・テレビ東京系6局ネットの特番『海ノ民話をたどる旅〜物語が生きる海へ〜』（後4：00〜5：15）に出演する。【写真】絵になる…内藤剛志、富山の海辺でポージング日本全国に伝わる「海ノ民話」の舞台となった土地を、内藤らが訪れ、民話に込められた海と共に生きる日本人の知恵や工夫を再発見する旅番組。内藤は、富山湾に面する魚津市を旅する。魚津には民話「錨の溝