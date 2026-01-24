衆院解散から一夜明けた２４日、与野党幹部は衆院選（２７日公示―２月８日投開票）に向けて本格始動した。自民党は高市首相（党総裁）への高い支持率を背景に、「高市カラー」の政策を打ち出して戦う。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、首相への対決姿勢を鮮明にしている。自民の古屋圭司選挙対策委員長は２４日午前、地元の岐阜県恵那市で事務所開きに臨み、「今度の選挙は超短距離競走になった。大胆に