厚木市役所（資料写真）厚木市は２１日、物価高騰に対応する国の重点支援地方交付金を活用したキャッシュバック方式の「あつぎ暮らし応援事業」を２月１日から実施し、同２０日から申請を受け付けると発表した。市内在住者対象に２月１日〜３月３１日に市内の店舗（計約３千店）で買い物をしたレシート１万円分以上を送ると、６千円が口座に振り込まれる。レシートは複数枚の合算でも可能。