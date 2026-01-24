テニス女子で世界ランキング１７位の大坂なおみに対し、対戦相手が先制攻撃を仕掛けている。大坂は４大大会「全豪オープン」（メルボルン）のシングルス１回戦で、超奇抜な衣装を身にまとって登場。大胆な行動に世界中から熱い視線が注がれた。同２回戦では第３セットに相手選手がサーブを打つ際に大坂が「カモン」と気合を入れたところ、マナー違反にあたるとして相手選手が激怒。試合後には大坂との握手を拒み、猛抗議するシ