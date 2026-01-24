俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2026年1月19日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツをあわせたコーデを披露した。「めっちゃ可愛い過ぎる！」の声本田さんは、「原宿で開催されます『ディオール アディクト キャンディ ショップ』にひと足先にお邪魔させていただきました」と報告し、12枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒のブラウスに、ゴールドのボタンがアクセントとなった