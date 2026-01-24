過去10年の傾向【人気と配当】 改称前の愛知杯時代※を含めた16年以降で検証する。 ①人気は［３・１・１・５］と半信半疑で、②人気［１・０・２・７］、③人気［１・１・０・８］と共に信頼度は今一つ。 一方、⑥～⑨人気で計６勝を挙げている点は特徴的で、下位人気もしっかりマークする必要がある。 馬連平均配当は７２４０円。馬連万馬券３回、３連単10万円オーバーが