◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、３連覇中の早田ひな（日本生命）が好調のカットマン・佐藤瞳（日本ペイント）を４―０で下し、８大会連続の４強入りを果たした。「選択をできるぐらい終始、落ち着いてプレーできた。４―０で勝てて良かった」と振り返り、入念なカットマン対策も実って「自分の強さを感じた試合」と胸を張った。２―０の第３ゲーム中盤のラリーでは赤マッ