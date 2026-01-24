1月27日公示･2月8日投開票の衆院選で、静岡･島田市は、入場券の発送が期日前投票開始日に間に合わない見込みだと発表しました。今回の衆議院選挙は1月27日公示で、翌28日から期日前投票が始まります。島田市によりますと、急な選挙で入場券の発送が期日前投票開始までに間に合わず、市内の有権者に届くのは2月2日から4日になる見込みだということです。期日前投票は、入場券が手元になくても氏名や生年月日などを宣誓書に記入する