１月２４日の中山４Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル＝１５頭立て）は、柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝が６番人気のテイクオンミー（牡３歳、美浦・水野貴広厩舎、父シルバーステート）を勝利に導き、自身が１月１２日に記録したＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳５か月２６日に更新した。３番枠から果敢に先手を奪うと、最後の直線でもパートナーを懸命に鼓舞してウインビギニング（レイチェル・キング騎手）の追撃を半馬身