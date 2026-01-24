松本市の冬の恒例イベント「氷彫フェスティバル」が23日から始まり、親子連れなどでにぎわいを見せています。長さ20メートルの氷の滑り台。「国宝松本城氷彫フェスティバル」のために造られたものです。135キロの氷のブロック45本が使われています。滑り台では子どもたちが楽しそうに遊んでいました。4年生「スリルがありました」2年生「怖かったけど面白い」松本城公園には今年の干支うま年に合わせて氷でできたウマも展示