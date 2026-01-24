短期免許で来日中のトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝が前日２３日に引退が分かった同郷の名手、アンドレアシュ・シュタルケ騎手の引退を惜しんだ。突然の知らせではなかった。「今シーズン中かその前には引退したいと聞いていましたが、こんなに早いタイミングとは思いませんでした」。１９８９年に騎手免許を取得しドイツでダービー８勝、１０回リーディングを獲得した大先輩とは、実は家も近所で幼い頃から親交があった