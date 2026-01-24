2025年、静岡･東伊豆町で80代の女性に凶器で脅し監禁などした事件で、逮捕監禁や強盗などの罪に問われた男に、懲役6年の判決が言い渡されました。判決によりますと、住所不定・無職で65歳の被告の男は、2025年3月、静岡･東伊豆町で80代の女性に凶器を突きつけ現金を要求、奪った車で連行して監禁。さらに翌4月、町内の農機具小屋に立てこもり、逮捕監禁、強盗など4つの罪に問われています。1月16日の判決公判で、地裁沼津支部の薄