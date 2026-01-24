ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行い、集まった野球少女らに球速アップの“秘けつ”を伝授した。子どもからの質問で「野球を始めたきっかけは何ですか？」という話から「球速を上げる方法」について話題が移り「けっこう難しい話ですけど、みんな（中学生）ぐらいの年齢だったらめっちゃトレーニング（をする）というより、特にご飯食べるとかそう