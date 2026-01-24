１月２４日の中山３Ｒ・３歳新馬（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は１番人気のサマーゲール（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ヘニーヒューズ）が上がり最速３７秒３の末脚で前を一気にのみ込み、２着に１馬身差をつけてデビュー戦を勝利した。勝ち時計は１分１４秒２（良）。五分のスタートを決めて、先行馬群からやや離れた中団でレースを進めた。前半６００メートルが３６秒０というスローペースで先行の２頭が残る