１８日、瀋陽北東アジア国際スキー場で記念撮影する吉田蓮生選手。（瀋陽＝新華社記者／武江民）【新華社瀋陽1月24日】中国遼寧省瀋陽市の瀋陽北東アジア国際スキー場でこのほど、国際スキー・スノーボード連盟（FIS）主催のスノーボードクロスのワールドカップ（W杯）が開催され、日本の吉田蓮生（れみ）選手が出場した。今回初めて瀋陽を訪れたという吉田選手は「ここはスキー愛好者がとても多く、子どもたちもすごく上手に滑