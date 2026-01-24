アメリカのトランプ政権は、第2次政権で初めてとなる「国家防衛戦略」を公表し、日本を含むすべての同盟国に対してGDP＝国内総生産比で5％の防衛支出を求めました。アメリカの国防総省は23日、第2次トランプ政権では初めての「国家防衛戦略」を公表しました。「アメリカ・ファースト」の立場から本土の防衛を最優先課題と位置付け、同盟国は自国の防衛をアメリカに依存すべきではないと強調。日本を含む全ての同盟国に対し、GDP＝