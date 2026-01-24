大雪などの影響で、空の便はきょう、東北や北陸地方を発着する便を中心に欠航が相次いでいます。日本航空は午前9時の時点で5便の欠航を決定し、全日空も13便の欠航を決めています。また、NEXCO東日本によりますと、新潟県と福島県の県境付近で大雪が見込まれることから、きょう午前5時から磐越自動車道の会津若松インターチェンジから安田インターチェンジの間で予防的通行止めを実施しているということです。