私は瀬奈、結婚を親友・弓月に報告し、リングガールを弓月の子どもたちにお願いしました。両親を亡くしている私にとって、親友は家族みたいなもの。きっとアットホームな式になるはずで、楽しみにしていました。それなのに、彼の実家に挨拶に行くと、お義姉さんが「リングガールはうちの子にやらせてね」とお願いされたので、すでに親友の子どもたちにお願いしているのでとお断りしたのです。ですが、「親戚がやるものでしょ？」と