声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のXを更新し、トレーニング中の写真を投稿した。【写真】お尻がデカすぎる！大胆ボディ強調トレーニング中の井口裕香声優、歌手としての活動はもちろん、最近ではグラビアの仕事が急増している井口は、定期的にSNSでトレーニング中の写真を公開している。今回は「Hey Siri」とお尻を鍛える写真を投稿し、大胆ボディが強調された服で、大きなお尻を強調したり、