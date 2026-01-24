記者「雪は降ったり止んだりを繰り返していて、連日気温の低い状態が続いているせいで、道路には雪が残っています」金沢市の住宅街では、朝から住民が家の周りや道路の雪かきに追われていました。住民「大変や（除雪は）2時間が限度。それ以上できない。今回4日間、雪やろ、大変」石川県内は、あす明け方にかけて2度目の大雪のピークを迎える見込みです。あす正午までの24時間に降る雪の量は、多い所で平地で40センチ、山地で70セ