愛知県小牧市で道路に横たわっていた女性がワンボックス車 【写真を見る】「女性が追い越し車線に横たわっていて…」愛知・小牧市で女性（36）がはねられ死亡 にはねられ死亡しました。 事故があったのは小牧市東新町の県道で、24日午前3時過ぎ「事故を起こした」という内容の110番通報がありました。 はねられたのは近くに住む会社員野中有希さん（36）で、頭を強く打っていてその後死亡しました。 現場の県道は片側2車線