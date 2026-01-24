突然、激しいめまいや耳鳴りに襲われたら不安になりますよね。「もしかして命に関わる病気では」と心配になるかもしれませんが、その原因はメニエール病という耳の病気かもしれません。 メニエール病は内耳に異常が起こり、繰り返すめまい発作と難聴と耳鳴りを特徴とする病気です。メニエール病は適切に治療せず放置すると難聴が徐々に悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。本記事では、メニエ