ポリフェノールは、チョコレート以外にも大豆、緑茶、赤ワイン、カレー、コーヒーなどさまざまな食品に含まれています。抗酸化作用を持つため、生活習慣病予防にも有効ですが、効果を持続させるには少量をこまめに摂るのがおすすめなのだそうです。食事から手軽に摂取できる方法を管理栄養士の坂本さんにお聞きしました。 監修管理栄養士：坂本 圭子（管理栄養士） 病院や介護老人保健施設、保