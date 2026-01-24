アトランタ・ホークス vs フェニックス・サンズ日付：2026年1月24日（土）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 110 - 103 フェニックス・サンズ NBAのアトランタ・ホークス対フェニックス・サンズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし27-31で終了