グラビアタレントで俳優の福井梨莉華の『SPA!デジタル写真集 福井梨莉華「福を呼ぶ神ボディ」』の発売を記念して、誌面に収録されたグラビアカットの一部が公開された。表情に大人っぽさを増した福井が、圧倒的なグラマラスボディと多幸感あふれる魅力を披露している。【写真】“女神の微笑み”カット…赤いチェック風のワンピースドレスを纏う福井梨莉華福井梨莉華は2005年、岐阜県出身。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』