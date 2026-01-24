昨年大みそか『RIZIN師走の超強者祭り』で2年ぶりに対戦した冨澤大智を返り討ちにし、MMAデビュー2戦目で初白星をあげた篠塚辰樹。得意の打撃をベースにMMAストライカーとして進化を遂げた強さを見せ、試合後には「2026年は4試合やります！」と宣言するなど、グランプリが終わって横一線となったRIZINフライ級で一気にトップ戦線へ駆け上がろうとしている。【インタビュー動画】平本蓮「俺と秋元強真の試合を朝倉未来ファンも見