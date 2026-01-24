明星食品は、カップ焼きそば「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を2026年1月26日に発売する。バジルやオレガノで風味付けしたピザ風ソースにバジルソースを世界最大級のピザチェーン「ピザハット」と明星食品のコラボレーションは初だという。同チェーンの人気メニュー「ピザハット・マルゲリータ」の味わいを再現した。トマトペーストをベースにローストオニオンを加え、マルゲリータのポイントのバジルや