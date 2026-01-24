俳優の宇梶剛士がきょう24日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】チャーミングすぎる！ユーモアあるポーズで登場した宇梶剛士お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回のおっさんぽは“健康さんぽ”。ゲストは宇梶と、ドラマ『令和に官能小説