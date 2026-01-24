WEST.・藤井流星が主演、Travis Japan・七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）のドラマの舞台裏に迫るスペシャルメイキング第1弾が、24日正午からTELASAにて配信開始された。【番組カット】カッコイイ…！スーツ姿でカメラを構える藤井流星作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香