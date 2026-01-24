令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase19「択ぶ」が25日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case19「択ぶ」予告莫（今井竜太郎）はジャーナリストである現在の紅覇（平川結月）と会い、CODEという組織の秘密を知ることに。動揺する莫はエージェントとしての戦いに疑問を抱く。そんな莫にねむ（堀口真帆）はナイトメアは自分の深層心理から生まれているのかも、と