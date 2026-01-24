スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」が25日に放送される。【動画】【ゴジュウジャー】第47話「GO FIGHT 陸王！百の夜が明けるとき」予告ゴジュウジャー内指輪争奪戦トーナメント第2バトルは、陸王（鈴木秀脩）VS竜儀（神田聖司）！だが、互角の実力ゆえに、勝負はつかない…。そこで竜儀は、陸王にある提案を持ち