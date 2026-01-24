ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ」8周年を記念した新グッズの発売を発表した。【画像】「にじさんじ」8周年記念のビジュアルにじさんじ8周年を記念して2月3日正午から「にじさんじオフィシャルストア」で、送料負担キャンペーンを開催。さらに、「ぬいぐるみ ゆがみん」「ぬいぐるみ ゆがみん にじ26」「にじぱぺっと 田角陸」と3種類の8周年記念ぬいぐるみが登場する