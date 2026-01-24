24日午前8時ごろ、東京・港区の高輪ゲートウェイ駅近くの第一京浜で、乗用車2台とトラック1台が絡む事故がありました。3人が病院に搬送され、全員軽傷だということです。警視庁によりますと、午前8時すぎ、港区高輪の第一京浜で、「乗用車の事故」などと通行人から110番通報がありました。乗用車2台とトラック1台のあわせて3台が絡む事故で、いずれも車を運転していたとみられる3人が病院に搬送されましたが、軽傷だということです