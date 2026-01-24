◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般女子の部準々決勝で早田ひな（25＝日本生命）が、佐藤瞳（28＝日本ペイントグループ）を4―0で破り、準決勝に進出した。早田は13度目の出場となった全日本で通算50勝目、8大会連続の準決勝進出となった。試合後、早田は「大事なところで運が味方してくれたところもあったけど、終始落ち着いてプレーできた。4―0で勝