俳優の渡邊圭祐が、映画初の単独主演を務める『2126年、海の星をさがして』が、3月20日よりイオンシネマ釧路にて先行公開される。このたび釧路版ポスタービジュアルが解禁となった。【画像】渡邊圭祐、葵わかな、上川周作、小西桜子らの出演シーン渡邊は、昨年公開された映画『女神降臨』シリーズのほか、NHK大河ドラマ『光る君へ』、ドラマ『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』などに出演し、今年公開される映画『ほどなく、お